Flamengo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 14:13 | Atualizado 26/05/2021 14:13

Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira para pegar o Vélez, às 21h, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da competição. A partida vale a liderança do Grupo G. Para terminar em primeiro, o Rubro-Negro precisa de um simples empate e não deixar que os argentinos assumam a ponta.

Para este duelo, Diego Alves, desfalque nos cinco últimos confrontos do Flamengo, ainda é dúvida. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, o goleiro já participa de treinamento com os demais jogadores, mas, precavido, o departamento médico do clube não quer arriscar e prepara o retorno do camisa 1 na estreia do clube no Brasileirão, domingo, contra o Palmeiras.

Publicidade

Com a iminente ausência de Diego Alves, Gabriel Batista deve ser mantido no gol rubro-negro. Na zaga, Ceni manteve a dupla Arão e Rodrigo Caio no time titular. Então, o provável time do Flamengo para pegar o Vélez é Gabriel Batista; Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

NOVELA 'GERSON E OLYMPIQUE' ESTÁ EM ANDAMENTO:

Publicidade

O Flamengo e o Olympique de Marselha ainda negociam por Gerson. O Rubro-Negro e o time francês têm um acerto encaminhado. O que breca o desfecho é a vontade do volante, que não topou (ainda) o projeto apresentado pelo clube europeu.

Representantes do Olympique, Túlio de Mello e Pascal Ribeiro, estão no Rio de Janeiro e mantém contato diário com a diretoria do Flamengo e com Marcão, pai e empresário de Gerson. Na França, Sampaoli, atual técnico do time francês, monitora a situação e exige à diretoria do clube que a contratação do brasileiro seja contratado.

Publicidade

Como há chance de a negociação ser sacramentada a qualquer momento, todo jogo pode ser o último de Gerson pelo Flamengo. Contra o Vélez, o volante está confirmado, mas o mesmo não se pode dizer do duelo com o Palmeiras no domingo.