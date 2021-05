Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 09:30

Rio - Próximo de deixar o Flamengo, o destino de Gerson deverá ser mesmo o Olympique de Marselha. De acordo com o portal "Goal", o Real Madrid negou ter interesse na contratação do volante, que é um dos destaques do elenco rubro-negro.

O nome de Gerson passou a ser ventilado no clube merengue após o comentarista dos canais Disney, Mauro Naves, afirmar que a equipe de Madri tinha interesse na sua contratação de que o Flamengo iria esperar a oferta do Real, antes de acertar qualquer coisa com o Olympique.

Publicidade

Revelado pelo Fluminense, Gerson já teve experiência na Europa ao defender a Roma e a Fiorentina, ambas da Itália. O meia chegou ao Rubro-Negro em 2019 e desde lá vem se destacando e acumulando títulos no clube da Gávea.