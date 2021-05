Isla Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/05/2021 10:34

Rio - O Flamengo teve mais um jogador convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O lateral-direito Mauricio Isla foi convocado para os compromissos do Chile pelo treinador Martin Lasarte. O atleta faz parte da equipe titular de Ceni.

Isla se une a Arrascaeta, convocado pelo Uruguai, os brasileiros Gabigol e Everton Ribeiro chamados por Tite. Além deles, o volante Robert Piris da Motta, que retorna ao Rubro-Negro no fim de maio, depois de ser emprestado ao futebol turco, foi chamado para a seleção paraguaia.

O Chile enfrenta a Argentina em 3 de junho, no estádio Único Santiago del Estero, a 1.000 km de Buenos Aires. Cinco dias depois, La Roja recebe a Bolívia no Estádio Nacional de Santiago.

Lembrando que o Flamengo se livrou de sofrer desfalques. Por ter dois jogadores chamados para a Seleção Principal e dois para a Sub-23 (Gerson e Pedro), a CBF resolveu adiar os compromissos do clube carioca na Copa do Brasil e no Brasileiro que aconteceriam durante o período das convocações.