Torcida do Flamengo coloca imagem da voadora de Romário em jogador do Vélez na arquibancada do Maracanã

Publicado 25/05/2021 16:47

Rio - A torcida do Flamengo fará uma provocação ao Vélez Sarsfield durante a partida entre as duas equipes, na próxima quinta-feira, às 21h, pela Libertadores. Os rubro-negros colocaram na arquibancada do Maracanã uma bandeira com a imagem da voadora dada por Romário no lateral Flavio Zandoná, no duelo entre as duas equipes na Supercopa da Libertadores de 1995.

A confusão começou após Zandoná se desentender com Edmundo, já no fim da partida, quando o Flamengo vencia por 3 a 0. O Animal tentou driblar o lateral do Vélez, que deixou o cotovelo e recebeu um tapa no rosto como resposta. A reação do argentino foi socar Edmundo, o que desencadeou a confusão que resultou na voadora de Romário.

A confusão foi tão marcante que o lance do soco de Zandoná em Edmundo já virou bandeira na torcida do River há algum tempo. Desde o início de 2020, a imagem faz parte da arquibancada nos jogos do time argentino.