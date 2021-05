Gabigol perto de recorde de Zico Daniel Castelo Branco

Por O Dia

25/05/2021

Rio - Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol viveu grandes momentos e ganhou o reconhecimento da torcida. Para Zico, o maior ídolo da história do clube, o atacante pode ser colocado na "seleção de todos os tempos" do Rubro-Negro.

"Eu acho que ele está fazendo por merecer. Está fazendo o papel dele para o que foi contratado, que são os gols e as conquistas, que cada vez mais elas crescem", disse Zico ao programa Arena SBT.



"Ninguém vai mais esquecer o que eles estão fazendo. Agora, com o tempo, você vai ver o algo a mais de cada um, a parte individual", acrescentou.

Gabigol coleciona títulos com a camisa do Flamengo. O camisa 9 foi campeão da Libertadores e bicampeão do Brasileiro, entre outras conquistas.