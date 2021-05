Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Na manhã desta terça-feira, o Flamengo treinou no Ninho do Urubu e seguiu a preparação para a partida contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela sexta e última rodada do Grupo G da Libertadores. Já classificado às oitavas do torneio, o time de Rogério Ceni foca agora na primeira colocação, em que o empate nesta quinta basta para se manter no topo e passar em tal condição.

Com titulares e reservas do título estadual reunidos, o elenco realizou o primeiro treino tático e técnico junto na semana. Diego Alves segue como dúvida para o próximo jogo, mas avançou em relação à fibrose na coxa e realizou parte da atividade com o grupo.



Já Renê e Thiago Maia, que também vêm de recuperação, fizeram uma atividade leve no gramado, além da complementação na parte interna, junto a fisioterapeutas do clube.