Publicado 26/05/2021 13:24

Rio - O volante paraguaio Robert Piris da Motta está de volta ao Flamengo. Após passagem pelo Gençlerbirligi, da Turquia, o jogador foi regularizado no BID e está à disposição de Ceni. O atleta não está inscrito na fase de grupos da Libertadores, mas poderá, ao menos de forma legal, ser utilizado no domingo contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.

No entanto, provavelmente, Piris só deverá jogar após os confrontos do Paraguai pelas Eliminatórias. O jogador foi convocado por Eduardo Berizzo e deverá se apresentar a seleção paraguaia antes de voltar ao Flamengo.



Piris tinha contrato com o clube turco até o fim do mês, mas acabou antecipando o seu retorno ao Flamengo. O volante estava com quatro meses de salários atrasados pelo time turco e, para voltar ao Fla, assumiu o risco de não receber esse valor e precisar buscar na Fifa os seus direitos. Há a expectativa de que o Gençlerbirligi tente um acordo para pagar as dívidas.