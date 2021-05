Marcos Braz Venê Casagrande

Rio - O meia Gerson, de 23 anos, foi bastante criticado por sua atuação na partida contra o Vélez, pela Libertadores. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, descartou a possibilidade da oferta do Olympique de Marselha estar afetando o rendimento do jogador.

“Gerson é um atleta super profissional. Qualquer coisa que aconteceu dentro de campo nada tem a ver com essa possível negociação. Todo mundo sabe que o Flamengo recebeu uma proposta de um time europeu e estamos analisando. Fizemos alguns pedidos e estamos esperando uma resposta. Essa negociação se intensificou nos últimos cinco dias, e estamos aguardando o desfecho dessa negociação. O Flamengo está negociando com só um clube”, declarou em entrevista à “ESPN Brasil”.



O Flamengo empatou sem gols com o clube argentino e garantiu a primeira colocação no seu grupo na Libertadores. O Rubro-Negro voltará aos gramados neste domingo contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.