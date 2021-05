Meia é cobiçado pelo Olympique de Marselha, que ofereceu R$ 160 mi Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/05/2021 09:00 | Atualizado 25/05/2021 11:23

Rio - O meia Gerson, do Flamengo, está bem perto de um acerto com o Olympique de Marselha, da França, porém, de acordo com Mauro Naves, jornalista dos Canais Disney, o futuro do jogador, de 23 anos, poderá ser outro. Segundo informações dele, o Real Madrid entrou na disputa e poderá fazer uma oferta pelo jovem.

De acordo com Mauro Naves, o jogador estaria dando prioridade ao Real e antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro, irá esperar a oferta do clube espanhol. O maior campeão da Liga dos Campeões estaria buscando dinheiro com fundos para concretizar uma oferta de compra ao Flamengo.





"Gerson só vai responder ao Olympique depois de ouvir o Real Madrid, isso vai acontecer esta semana. Vão cozinhar a negociação até o Real bater o martelo. Real Madrid está interessado nele e vai arrumar dinheiro com fundos para fazer a proposta", afirmou Mauro Naves.



Revelado pelo Fluminense, Gerson já defendeu a Roma e a Fiorentina, da Itália, na sua primeira passagem pelo futebol europeu. Em baixa, o jogador foi contratado pelo Flamengo em 2019 e se tornou desde a chegada uma das peças mais importante do vitorioso elenco rubro-negro.