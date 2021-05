Marcos Braz Venê Casagrande

Rio - Ainda em meio à pandemia, o Flamengo mantém firme seu desejo de ter público de volta aos estádios. Em entrevista à ESPN nesta sexta-feira, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, reforçou o posicionamento favorável à liberação da torcida e sugeriu que haja uma divisão entre "vacinados e não vacinados".

"Se já tivemos 5 mil pessoas como público, por que não começar agora com quem já esta vacinado, numa parte do estádio, e numa outra parte, tendo todos os cuidados com os protocolos para mais 5 mil? Eu acho que podemos colocar dez mil pessoas no estádio tranquilamente. Eu estou falando isso com a responsabilidade não só de vice de futebol do Flamengo, mas também como vereador do Rio. Quem está vacinado, precisa ter uma vida, dentro do possível, na normalidade. Eu sou a favor da retomada dentro disse que eu falei", declarou Marcos Braz.



"Eu sou a favor do retorno de todas as pessoas que já foram vacinadas, que já passaram por duas vacinas, depois que completar o ciclo da vacina, eu sou a favor de que essas pessoas retornem aos estádios. Precisamos ter coerência, ela ajuda muito a pessoa a tratar a vida com tranquilidade. Tivemos em janeiro a final da Libertadores com mais de cinco mil pessoas no estádio. Naquela época, morriam 750 pessoas por dia no Brasil. No jogo do Fla-Flu (final do Carioca de 2021), estavam morrendo 718 pessoas. Em janeiro tinha um viés de alta, e agora, não sei se está mudando, estava mais normalizado", completou.

Nas finais do Campeonato Carioca, o Flamengo, junto à Ferj, já havia tentado liberar a presença de torcida no Maracanã. No entanto, o pedido foi negado pela prefeitura. O clube chegou a cogitar levar a partida de seu mando para Brasília, mas abortou a decisão por conta do estado do gramado do Mané Garrincha.