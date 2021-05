Flamengo empatou sem gols no Maracanã AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:50

Rio - A atuação do Flamengo contra o Vélez, no Maracanã, foi motivo de críticas dos torcedores e também da imprensa especializada. Em publicação no portal "UOL", o apresentador da Band, Milton Neves, afirmou que se seguir com esse nível de atuação o futuro do clube carioca na Libertadores será curto.

Publicidade

"Se jogar "com todo esse ânimo" demonstrado diante do Vélez Sarsfield no Maracanã, pode tirar o urubu da chuva na busca pelo terceiro caneco da Liberadores. Cai na próxima fase!", afirmou.



Com o resultado de empate, o Flamengo se classificou em primeiro lugar do grupo e agora espera o sorteio que acontece na próxima semana para saber quem enfrentar nas oitavas de final.