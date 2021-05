Nenê voltou a balançar redes na classificação do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 10:25

Desde que a Libertadores passou a utilizar o formato de 8 grupos de quatro, o Fluminense disputou cinco edições, contando a de 2021, e sempre passou para as oitavas de final. Com o retrospecto mantido, o Tricolor segue com o sonho vivo e, de quebra, garantiu mais R$ 5,5 milhões aos cofres.

Um outro detalhe: Apesar da dificuldade encontrada, o Fluminense mais uma vez se garantiu em primeiro lugar de seu grupo. Dessas cinco classificações, apenas em 2011 a vaga veio com um segundo lugar, com apenas oito pontos. A campanha atual, com 11, é igual à de 2013, e inferior a 2008 (13 pontos) e 2012 (15).

Publicidade

"Esse grupo prova que é mais que futebol. É um grupo de jogadores reunidos em torno de valores importantes. O que se esperar não se sabe. A gente pensa em evoluir e alcançar níveis maiores depois dessa classificação", afirmou o técnico Roger Machado.



Agora, o Tricolor aguarda a definições dos outros grupos para ter uma ideia de quem pode enfrentar nas oitavas de final após o sorteio. De certo, por enquanto, apenas que definirá a vaga às quartas no Maracanã e que já soma pelo menos 4,05 milhões de dólares (cerca de R$ 21,5 milhões). Além dos 3 milhões de dólares (R$ 15,9 milhões na cotação atual) pela participação na fase de grupos, o clube ganhou mais 1,05 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) pela vaga à próxima fase.



Publicidade

A Libertadores só retornará em julho, após a Copa América. O que dará tempo de Roger Machado preparar e ajustar os problemas na equipe. Uma das mudanças certas o desfalque de Martinelli, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida de ida das oitavas.