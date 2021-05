Miguel Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:34

Rio - Após a notícia do interesse do Internacional acerca do meia Miguel, do Fluminense, o Grêmio também teria sondado o atleta. No entanto, de acordo com portal 'NetFlu', o Tricolor Gaúcho desistiu da negociação com o jogador depois de analisar a situação processual do meia, que busca rescisão com o Flu na Justiça.

Outros dois clubes na briga por Miguel são Flamengo e Santos, mas ambos esperam o desfecho do processo entre o meia e o Tricolor. Joia das categorias de base do Fluminense, Miguel se destacou pela equipe na última temporada, mas recentemente entrou em conflito com a diretoria do clube.

Apesar de não contar mais com o jogador, a diretoria do Fluminense não abre mão de que o atleta cumpra o contrato, que vai até junho de 2022. Com isso, a partir de janeiro do ano que vem, o meia poderá assinar pré-contrato com outra equipe. Miguel tem multa rescisória de 35 milhões de euros (R$ 235 milhões).