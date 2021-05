Miguel no treino do Fluminense LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Rio - Em batalha judicial com o Fluminense, o meia Miguel tem uma parte dos seus direitos vinculados ao Vasco. De acordo com informações do portal "UOL", o Cruzmaltino possui 30% dos direitos econômicos do meia em um acordo feito com o Tricolor. Apesar disso, o pai do jogador, José Roberto Lopes, ignora a questão.

Em 2015, Miguel que já fazia parte da base do Fluminense, deixou o clube das Laranjeiras após seu pai se desentender com a gestão de Peter Siemsen. O destino do jovem foi o Vasco. Logo depois, o jovem retornaria ao Tricolor, após ter problemas nos bastidores com o clube de São Januário.

O pai de Miguel teve problemas com o então presidente do Vasco, Eurico Miranda e também com seus filhos: Álvaro Miranda, então diretor da base, e Eurico Brandão, o Euriquinho, vice-presidente de futebol da gestão. Meses depois, já com Pedro Abad como presidente do Fluminense, Miguel voltou para o Tricolor.



Para resolver o problema com o Vasco, o pai do jovem teria topado ceder 30% dos direitos ao Cruzmaltino. De acordo com o portal "UOL", há um documento assinado em que acordo é validado e confirmado pelo Vasco e pelo Fluminense. No entanto, o pai do atleta não reconhece a validade na ação judicial que moveu contra o Tricolor. Na Justiça, José Roberto Lopes pede os 90% dos direitos econômicos atrelados ao clube das Laranjeiras. Os outros 10% já pertencem a Miguel.



Apesar do Portal da Transparência do Fluminense registrar 90% dos direitos econômicos de Miguel, o portal afirma que em contato, o Tricolor reconheceu o documento e a fatia de 30% do Vasco.