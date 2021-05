Miguel Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:21

Rio - O caso envolvendo o meia Miguel, de 18 anos, que pediu rescisão do Fluminense nos últimos dias segue gerando repercussão. Após a informação do portal "UOL", de que o jogador teria 30% dos seus direitos ligados ao Vasco, o pai e empresário do jovem, José Roberto Lopes, concedeu entrevista ao mesmo site. Ele negou ter participado de qualquer documento envolvendo Fluminense e o Cruzmaltino.

"Não sabia da existência desse documento. Soube disso tem um ano. E só de ouvir dizer. Nunca me apresentaram esse documento. Se eu soubesse, riria de quem assinou. Juridicamente é um contrato inválido. Não pode assinar contrato de menino menor que 14 anos", afirmou.



Na Justiça, o jogador busca a rescisão com o Fluminense devido ao não recolhimento de seis meses de FGTS e o descumprimento de um acordo que havia no contrato entre clube e o jogador. Miguel tem direito a um reajuste de R$ 5 mil no pagamento, que não foi feito por um ano.

Ao abordar as oferta que recebeu nas categorias de base, o pai de Miguel afirmou que recusou uma proposta do Flamengo. "Recusei ir para o Flamengo. Se estão falando outra coisa, é dor de cotovelo. A proposta deles não era mais alta. Me ofereceram R$ 2.500 e curso de inglês para meus filhos. Mas aí, o Fluminense me ligou para conversar. Eu tinha dado minha palavra ao Fla e disse que só mudaria se convencessem o Miguel. Os dirigentes foram à minha casa, e nós voltamos por vontade do Miguel", disse.