Operário foi desligado de obra após dizer que enterraria "macumba" no estádio do Atlético-MG Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:20

Rio - Um operário foi desligado das obras do novo estádio do Atlético-MG, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira. A decisão ocorreu após um vídeo viralizar na Web com o funcionário, no local da construção, dizendo que enterraria uma "macumba" para que o clube mineiro não ganhasse nada.

O CARA FEZ MACUMBA NA OBRA DA ARENA MRV PRO ATLETICO NÃO GANHAR NADA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/r0fTPtxbu6 — ph (@scipedroo) May 28, 2021 "To aqui no "galinheiro". Trouxe uma macumba que eu fiz ontem lá no pai de santo. Vou enterrar aqui e vocês não vão ganhar nenhum título", disse o homem.

