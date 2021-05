Cobertura de Cristiano Ronaldo em Lisboa é investigada por construção irregular Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:39 | Atualizado 28/05/2021 16:41

Em meio à indefinição sobre o futuro na Juventus e dos jogos amistosos e da Euro por Portugal, Cristiano Ronaldo está ligado a mais uma polêmica fora de campo. Mais precisamente em relação à cobertura que possui em Lisboa. A prefeitura da cidade abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no imóvel avaliado em mais de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

Comprada recentemente, a cobertura que fica no centro de Lisboa, em frente ao Parque Eduardo VII, tem uma marquise que teria sido construída irregularmente. Nem o condomínio nem as autoridades responsáveis teriam aprovado o projeto.



Fiscais pretendem ir ao local para inspecionar o imóvel - de 300 metros quadrados, situado no 13º andar - e constatar se houve ou não mudança no projeto inicial. Pesa contra o craque português o fato de o arquiteto responsável pela reforma da cobertura ter reclamado da marquise que teria sido construída depois de seu trabalho.



"Há regras, respeito pelos outros e pelo trabalho dos outros, há civismo, há princípios que não admito que sejam atropelados. Seja por quem for. Inúmeras vezes vibrei com a arte de CR7, emocionei-me com os seus gols extraordinários. Hoje marcou um gol contra, aquele que me ficará gravado para sempre, na minha arquitetura, e sob a forma de um profundo desprezo", desabafou o arquiteto José Mateus nas redes sociais.