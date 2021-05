Brazil's Neymar takes a penalty to score against Peru during their 2022 FIFA World Cup South American qualifier football match at the National Stadium in Lima, on October 13, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by Daniel APUY / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:27

Rio - A CBF se manifestou na tarde desta sexta-feira sobre a acusação de assédio sexual feita por uma funcionária da Nike a Neymar, que resultou na rescisão do contrato da empresa americana com o craque. Em nota, a entidade revelou que o atacante teve uma conversa franca com Juninho Paulista, coordenador da Seleção, onde garantiu estar focado nos próximos jogos da Seleção pelas Eliminatórias.

"A CBF informa que na manhã desta sexta-feira (28) o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, conversou com Neymar Jr. sobre as notícias publicadas na noite da última quinta-feira.



O jogador mostrou-se tranquilo e garantiu estar focado em participar dos treinos e dos jogos da Eliminatórias, uma vez que seu staff pessoal cuida do assunto já tendo se manifestado publicamente."



Neymar se apresentou à seleção brasileira na Granja Comary na última quinta-feira. A equipe de Tite entra em campo na próxima sexta-feira, contra o Equador, no Beira-Rio, e no dia 8, contra o Paraguai, em Assunção.