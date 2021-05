Bruno Spindel Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:55 | Atualizado 14/05/2021 17:00

Rio - Com quatros jogadores convocados, sendo dois para a Seleção Olímpica e outros dois para a principal, o Flamengo recebeu da CBF a possibilidade de remarcação dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil que os atletas rubro-negros iriam perder. No entanto, o diretor executivo Bruno Spindel agradeceu a disponibilidade da entidade, mas afirmou que o clube carioca irá rejeitar essa possibilidade.

"O Flamengo agradece a preocupação, o reconhecimento e as palavras do Branco em relação ao impacto das convocações nos jogos do Flamengo. Dito isso, e para deixar claro, em momento algum o Flamengo solicitou ou irá solicitar o adiamento dos seus jogos. O Flamengo espera que a CBF cumpra seu compromisso de manutenção do calendário do futebol para os clubes, iniciando o Brasileiro conforme combinado, sem qualquer adiamento, no fim de semana do dia 29 de maio para todos os clubes, inclusive o Flamengo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Tite convocou Gabigol e Everton Ribeiro para os próximos dois compromissos da Seleção nas Eliminatórias, contra Equador e Paraguai. Já André Jardine chamou Gerson e Pedro para um período treinos que visam a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Além dos brasileiros, Arrascaeta foi convocado para servir a seleção uruguaia nos seus compromissos pelas Eliminatórias. Os atleta vão desfalcar o Flamengo contra o Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e nas duas partidas das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Coritiba.