Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim e o presidente da CBF, Rogério Caboclo Thais Magalhães/CBF

Publicado 17/05/2021 09:00 | Atualizado 17/05/2021 09:03

Rio - A CBF anunciou na noite do último domingo que o Flamengo aceitou o remanejamento das partidas que o clube carioca fará durante os compromissos da Seleção principal e olímpica. Com isso, o duelo com o Coritiba, pela Copa do Brasil, será adiado de 2 para 10 de junho, com o jogo de volta acontecendo no dia 16 de junho. Além disso, os jogos contra Grêmio e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, serão remarcados para datas a serem definidas.

O Rubro-Negro teve quatro jogadores convocados, dois para a Seleção principal e dois para a Seleção Olímpica. Com isso, o coordenador da CBF, Branco, afirmou que a entidade iria oferecer a remarcação dos jogos para que o clube carioca não fosse prejudicado. Inicialmente, o Flamengo ficou um pouco receoso com essa alteração, temendo que tivesse que enfrentaram uma sequência de partidas em poucos dias. Porém, acabou aceitando a proposta da CBF.



Confira a nota da CBF:



"A CBF informa que, em reunião realizada na última sexta-feira, 14, entre os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e do Flamengo, Rodolfo Landim, o clube aceitou de bom grado a alteração das datas dos jogos da equipe que seriam realizados na próxima Data FIFA:



1 - Coritiba e Flamengo, pela Copa do Brasil, será adiado de 2 para 10 de junho, com o jogo de volta entre as duas equipes ocorrendo no dia 16 de junho.



2 - Com isso, os jogos entre Grêmio e Flamengo e Athletico Paranaense e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, serão remarcados para datas a serem definidas".