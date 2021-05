Alaba foi um dos destaques do Bayern na conquista da Champions League da temporada passada AFP

Rio - Agora é oficial. O Real Madrid anunciou a contratação de Alaba, que pertencia ao Bayern de Munique. A transferência não teve custos e o contrato vai até junho de 2026. Segundo a mídia europeia ele irá receber um salário de 12 milhões de euros por ano.

O lateral-esquerdo de origem se destaca por ser um jogador versátil. Além da lateral, o austríaco já foi utilizado na zaga e até mesmo no meio campo.



Ele estava no Bayern há 13 anos e por lá conquistou conquistou duas Liga dos Campeões, foi bi do Mundial de Clubes, levantou 10 vezes o troféu do Campeonato Alemão e ganhou seis Copas da Alemanha.