Publicado 28/05/2021 13:24 | Atualizado 28/05/2021 13:26

Rio - Após ficar um pouco mais de um mês afastado devido a Covid-19, John Kennedy está de volta ao Fluminense. O atacante de 19 anos, está desde a última terça-feira, trabalhando na academia do CT Carlos Castilho, para recuperar o condicionamento físico. As informações são do "ge".

Ainda que esteja de volta, o retorno do jogador aos gramados deve demorar um pouco. O caso de John Kennedy foi o mais forte entre os jogadores do clube. Ele está fora da lista de relacionados desde antes da estreia da Libertadores, quando o Fluminense iria encarar o River Plate, no dia 22 de abril, no Maracanã.

Considerado uma das joias do atual elenco tricolor, o atacante já entrou em campo em 15 partidas e fez quatro gols com a camisa do Fluminense.