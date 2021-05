Roger Machado comanda o Tricolor de olho na vaga nas oitavas Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 09:32

Passada a euforia com a classificação para as oitavas de final da Libertadores em primeiro lugar em um grupo difícil, o Fluminense volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, com a expectativa alta de uma boa campanha. Será a chance de mostrar que o quinto lugar de 2020 não foi algo isolado e que esse grupo quer ainda mais. E a estreia já será um bom termômetro para o Tricolor, que encara o São Paulo neste sábado (29), às 21h no Morumbi.

Ao manter a base da temporada passada e reforçar o elenco com jogadores experientes, o Fluminense se vê em condições de mais uma vez brigar na parte de cima da tabela. Afinal, apesar de todas as dificuldades encontradas em 2020, o Tricolor lutou até o fim pelo G-4, numa campanha surpreendente até mesmo para os torcedores.



"No passado todo mundo desacreditava a gente, mas nós sempre acreditamos, sabíamos do peso da nossa camisa e da qualidade do time. E conseguimos chegar. Com certeza (dá para pensar em título Brasileiro). E jogo a jogo vamos chegar lá", prometeu Caio Paulista.



A desconfiança não foi para menos. Desde o título brasileiro de 2012, o quinto lugar na temporada passada foi o melhor resultado do Fluminense, que somente outra vez, em 2014, terminou na parte de cima da tabela (em sexto lugar). Em todos os outros, não passou da 12ª posição (em 2018), ficando também na 13ª (2015 e 2016), 14ª (2017 e 2019) e 15ª (2013). Agora, o Tricolor poderá provar que vive uma nova fase no Brasileirão, com boas campanhas em sequência.