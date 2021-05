Prefeitura de Magé anuncia retirada das praças de pedágio Alexandre Brum / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:07

Rio - A Prefeitura de Magé anunciou nesta sexta-feira (28) que todos os pedágios da cidade, localizada na Baixada Fluminense, serão retirados. A decisão, acordada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes no encontro com o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, em Brasília, na última quarta-feira (26), inclui o pedágio de Bongaba e as praças que ficam nos retornos do Parque Boneville e de Nova Marília.



"Chegou o momento de dar a notícia da nossa vitória", disse o prefeito de Magé, Renato Cozzolino. Para o prefeito, essa decisão representa a vontade da população de Magé e da região. "Essa conquista é só a primeira fase para seguirmos na luta para a vinda das indústrias à nossa cidade, gerando emprego e renda ao nosso município. É abrir a porta para o desenvolvimento. Estamos tentando fazer com que as cancelas sejam abertas o quanto antes, através da nossa ação que demos entrada em abril de 2021", enfatizou o administrador que está à frente do Executivo de Magé há apenas quatro meses.

Acordo foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes no encontro com o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e os deputados federais, Doutor Luizinho e Vinícius Farah Divulgação



O município segue com uma ação na Justiça contra o termo aditivo que ampliou para mais 18 meses o prazo de concessão da administração da rodovia. O Ministério da Infraestrutura confirmou também a instalação de uma praça no limite entre Magé e Guapimirim e outra na divisa da cidade vizinha com Itaboraí.



Obras na BR-493



Mais um assunto levado pelo prefeito de Magé ao Governo Federal foram as obras na BR-493. De acordo com o prefeito, não há infraestrutura de operação e não oferece mínima segurança aos condutores dos veículos de todos os portes que trafegam na via, aos moradores e pedestres que circulam nas margens.



