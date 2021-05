Fiscais do Detran fazem operação na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca Divulgação

Publicado 28/05/2021 13:42

Rio - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) realizou operação de fiscalização na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na noite desta quinta-feira (27), e autuou 53 veículos - entre motos e carros -. O objetivo principal da ação era coibir os pegas de veículos que estão ocorrendo no local.

A operação começou às 22h e terminou às 2h da madrugada desta sexta-feira (28), com o apoio da Polícia Militar.



As irregularidades mais comuns encontradas foram automóveis e motos com licenciamento anual vencido e condutores com carteiras de habilitação vencidas.

Em cumprimento ao que determina a lei estadual 8.427/19, os condutores autuados receberam sete dias úteis de prazo para regularizar a situação de seus veículos e comprovar ao Detran que os problemas foram sanados. Após este prazo, as infrações serão registradas no sistema e os veículos estarão proibidos de circular.

No trecho da Avenida das Américas onde a blitz foi realizada, em frente ao campo olímpico de golfe, os moradores têm denunciado a realização frequente de pegas de automóveis, pondo em risco a segurança de motoristas e pedestres na região.

Para isso, o Detran estará atento à modificação irregular de característica dos veículos, como rebaixamento de suspensão, abertura de escapamentos e "envenenamento" de motores. Todos os motoristas flagrados com veículos nessas condições serão autuados, e os veículos serão retirados de circulação. O Detran também fará outras operações em todo o Estado do Rio para coibir motocicletas com escapamentos adulterados.