Tainá de Paula denunciou ação violenta da PM Reprodução/Redes Sociais

Por Jenifer Alves

Publicado 28/05/2021 12:49 | Atualizado 28/05/2021 13:51

Rio - A vereadora Taina de Paula (PT) usou sua conta oficial do Twitter para relatar uma abordagem violenta da PM, realizada na noite desta quinta-feira (27). Segundo a parlamentar, que voltava para casa de carro, após sair da Câmara dos Vereadores, no Centro do Rio, policiais apontaram armas para a cabeça dos ocupantes do veículo depois de mandar todos saírem do automóvel. A ação aconteceu pouco depois das 22h.

"Quando passávamos pela Satamin uma moto se aproximou e não percebemos que era conosco, só percebemos quando a moto ligou a luz e fomos parando. Se aproximaram outras duas motocicletas e os policiais pararam o trânsito do local, impedindo que os motoristas passassem. Meu carro tem uma trava de segurança não abre na hora, na medida que os meus assessores saíram de trás, eles começaram a apontar as armas para a nossa cabeça", contou.

A ação aconteceu na Tijuca, na Rua Dr. Satamini, a cerca de 800 metros de onde a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados, no dia 14 de março de 2018.

Depois de um dia cansativo na @camarario , acabo de ser parada por quatro motocicletas da #PMERJ com armas empunhadas e berros.



Depois de um dia cansativo na @camarario , acabo de ser parada por quatro motocicletas da #PMERJ com armas empunhadas e berros.



— Tainá de Paula Dellabary (@tainadepaularj) May 28, 2021 Segundo Tainá, o carro utilizado era blindado e que por isso, não era possível abrir as janelas traseiras.

