MC Poze reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 18:46 | Atualizado 27/11/2020 21:01

MC Poze do Rodo foi alvo de uma abordagem policial enquanto dirigia pela região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. O funkeiro estava indo à praia quando foi parado pelos policiais.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram Stories, ele mostrou o vídeo da ação. Em seguida, tomando uma cerveja na praia, MC Poze desabafou: "Sabe como é tropinha. Vão parar, vão revistar nós, vão puxar, vão ver que nós 'tá limpão' e vai liberar nós e nós vamos vir à praia. Beber cerveja gelada", comentou ele.