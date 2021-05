Bandeira LGBTQI+ Pixabay

Publicado 28/05/2021

Rio – A bandeira do arco-íris, símbolo do orgulho LGBTQIA+, será hasteada ao lado da bandeira norte-americana nos dias 1, 2 e 4 de junho para marcar o início do mês em que se comemora a luta contra o preconceito e conquistas das pessoas da classe LGBTQIA+.



O Consulado dos EUA receberá personalidades e ativistas brasileiros da causa LGBTQIA+, que elevarão a bandeira colorida ao lado do cônsul e diretor de Educação, Cultura e Imprensa, Paco Perez, simbolizando a união do Brasil e EUA na batalha pela igualdade de direitos sem discriminação de gênero ou orientação sexual.

"Uma das coisas mais incríveis do Rio é a sua diversidade de culturas e pessoas de diferentes origens – muito similar com os Estados Unidos. Hoje, nós erguemos a bandeira do arco-íris aqui e em outros consulados americanos no Brasil e no mundo para simbolizar o dever dos governos em respeitar, proteger e defender a dignidade e as liberdades fundamentais de todas as pessoas", disse Perez.



Entre os convidados, estarão representantes da causa, como o coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTQIA+, Claudio Nascimento, a ativista feminista Wescla Vasconcelos, e o ator, dramaturgo participante do Big Brother Brasil 19, Rodrigo França.