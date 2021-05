124ª DP (saquarema) Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:50 | Atualizado 28/05/2021 13:03

Rio - Uma chacina matou quatro pessoas da mesma família na noite de quinta-feira (27) no bairro de Bonsucesso, em Saquarema, na Região dos Lagos. Uma criança de 4 anos e uma adolescente também estavam na residência, mas conseguiram se esconder e não foram baleadas. O principal suspeito pelas mortes é Carlos Henrique Coelho, um vizinho da família. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por conta de uma "cantada" e brigas.



A Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados e dois homens e duas mulheres foram encontrados sem vida. O Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado. As vítimas foram identificadas como Jorge Carlos Fernandes de Andrade, Rosinea da Costa Santos, Lohan Santos de Andrade e Larissa Costa, que estava grávida de nove meses.

PMs e policiais da 124ª DP (Saquarema) conseguiriam localizar Carlos Henrique. Ele foi levado para a delegacia e for reconhecido por uma das vítimas sobreviventes.



Em nota, a Polícia Civil disse que as investigações apontam que o assassino teria "cantado" a esposa do vizinho há cerca de dois meses. Após isso, houve uma discussão por conta dos cachorros de uma das vítimas, que invadiram a residência do criminoso e reviraram o lixo. Durante um dos desentendimentos, o homem chegou a tentar atropelar a criança de 4 anos, filho de Lohan Santos. Por conta disso, o suspeito foi agredido pelo pai da criança. O assassino, então, ameaçou matá-lo.