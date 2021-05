Por O Dia

28/05/2021

EXCLUSIVA: A campanha de combate à fome, promovida em conjunto pelo Shopping Nova Iguaçu e o TopShopping, já recebeu mais de 10,5 Toneladas de alimentos não perecíveis no primeiro mês da ação. Com a arrecadação, a expectativa é ajudar em torno de 500 famílias que moram na cidade, com o apoio de seis ONGs de Nova Iguaçu, como Instituto Meduca, Instituto Enraizados, Cruz Vermelha, Missão Vertical, Creche Crescendo com Cristo e Creche Vivendo em Graça, que assumem a responsabilidade de recolher os alimentos e fazer a distribuição para as famílias que precisam.

Shoppings de Nova Iguaçu arrecadam mais de 10 Toneladas de alimentos em menos de um mês. Divulgação

No Shopping Nova Iguaçu, o ponto de arrecadação com maior destaque foi o Super Star Park, que está promovendo um ingresso solidário, no qual a cada 2 kg de alimentos doados nas terças e quartas-feiras, é possível ganhar um mega desconto no valor do passaporte e pagar apenas R$ 20,00 no ingresso que dá acesso a todos os brinquedos do parque, — o valor normal em dias de semana é R$39,90. Além disso, há outros dois pontos de arrecadações no shopping: no mall, em frente à Usaflex no 1º piso, ou no ponto de vacinação Drive-Thru, no estacionamento próximo ao Boteco do Manolo. “Estamos felizes com os resultados que tivemos até o momento, com certeza fará a diferença na alimentação de muitas famílias e acreditamos que este pode ser um incentivo para que recebamos ainda mais doações”, incentiva Manoilton Alves, coordenador de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.Já no TopShopping, localizado no Centro da cidade, as doações de alimentos não perecíveis devem ser entregues no concierge Top Atendimento (1º piso) - portaria A, ou no ponto de vacinação contra covid-19, no Estacionamento G2. “Quanto maior o engajamento, mais famílias poderão ser ajudadas. Então nós convocamos pessoas físicas e jurídicas a entrarem nesta corrente do bem com a gente”, comenta Aline Cattem, gerente de Marketing do TopShopping.