Publicado 11/05/2021 22:29

O iguaçuano Alexandre Junior, conhecido como Barbanegra, estreou na telinha da Rede Record de Televisão, na novela Gênesis. A cena do capítulo 78 foi ao ar na última quinta-feira (6/05) como um dos escravos de ‘Querdorlaomer’. O episódio bíblico retrata a Batalha de Hoba, onde Abraão e seus servos lutam contra o exército do rei de Elao para libertar os escravos.

Ale Barbanegra estreou no elenco de apoio na telinha da Record TV. Divulgação

Nos sets de gravação ele vem se aprimorando e observando tudo o que acontece em cena e nos bastidores. Alexandre Junior aproveitou e conversou com vários artistas da emissora e está encantado com a magia dos estúdios de tv. O moço de apenas 25 anos revelou a nossa coluna que está fazendo curso de teatro na Villelarte Produções, em Nova Iguaçu e que há quatro anos é pandeirista do grupo de pagode ‘Me Leva Pra casa.’, que está fazendo sucesso na Baixada e Grande Rio.Sucesso, Barba!