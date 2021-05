Domingo de muita recreação no Shopping Nova Iguaçu. Leandro Ribeiro

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:35

As atividades de recreação são gratuitas, conduzidas por profissionais de educação física que garantem a diversão com segurança. A programação acontece amanhã (23), das 15h às 20h, no estacionamento do Baixo Pedreira, em frente ao Boteco do Manolo e O Camarão.

O Domingo no Shopping é totalmente ao ar livre, há dispensers de álcool em gel disponíveis em todo o espaço e é obrigatório o uso de máscara, além de manter o distanciamento de aproximadamente um metro e meio para não gerar aglomerações.

O Shopping Nova Iguaçu está situado na avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ.

*Entrada gratuita