Onda Verde conquista prêmio Carioca

Onda Verde recebeu o Prêmio Atitude Carioca 2021. Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 09:34

Promovido pela Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (CAERJ).

A CAERJ premiou as empresas e personalidades fluminense que mais se destacaram em prol do desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.

Onda Verde recebeu o Prêmio Atitude Carioca 2021. Divulgação



. Saiba mais sobre a Onda Verde

Somos uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que dissemina informações sobre meio ambiente e sustentabilidade, atua na conservação da diversidade biológica do Bioma Mata Atlântica e estimula ações para o desenvolvimento sustentável.

Nós mobilizamos, capacitamos, incluímos e despertamos pessoas para o exercício da cidadania e a preservação ambiental.

Nossas ações envolvem educação ambiental, restauração florestal, apoio a pesquisas científicas, construções sustentáveis e fortalecimento de políticas públicas, com base nas seguintes áreas:

* Proteção à Mata Atlântica

* Reflorestamento

* Elaboração e Execução de Plano de Manejo

* Educação para sustentabilidade e inclusão social

* Elaboração de projetos socioambientais

* Consultoria técnica em projetos ambientais

* Conservação de recursos hídricos

* Programas e projetos de coleta seletiva

* Banco de áreas para plantio

* Desenvolvimento sustentável



Mais informações pelo site, www.ondaverde.org.br . Saiba mais sobre a Onda VerdeSomos uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que dissemina informações sobre meio ambiente e sustentabilidade, atua na conservação da diversidade biológica do Bioma Mata Atlântica e estimula ações para o desenvolvimento sustentável.Nós mobilizamos, capacitamos, incluímos e despertamos pessoas para o exercício da cidadania e a preservação ambiental.Nossas ações envolvem educação ambiental, restauração florestal, apoio a pesquisas científicas, construções sustentáveis e fortalecimento de políticas públicas, com base nas seguintes áreas:* Proteção à Mata Atlântica* Reflorestamento* Elaboração e Execução de Plano de Manejo* Educação para sustentabilidade e inclusão social* Elaboração de projetos socioambientais* Consultoria técnica em projetos ambientais* Conservação de recursos hídricos* Programas e projetos de coleta seletiva* Banco de áreas para plantio* Desenvolvimento sustentávelMais informações pelo site, www.ondaverde.org.br