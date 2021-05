Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:16

Feijoada deliciosa no Bar do Adão Eduardo Almeida

O tradicional boteco carioca, Bar do Adão, inaugurou sua primeira unidade na Baixada Fluminense, no Shopping Nova Iguaçu.Agora os iguaçuanos podem apreciar as variedades dos famosos pastéis do Bar do Adão, que contam com mais de 40 opções de sabores no cardápio, além de outros pratos deliciosos.Conhecido como um boteco tradicional no Rio de Janeiro, o Bar do Adão chega a Nova Iguaçu com o seu happy hour, que acontece de segunda à sexta, das 17h às 20h, e tem uma promoção especial de chopp por R$ 5,99. Nas quintas-feiras ainda é possível aproveitar uma promoção exclusiva do “Quinta no Baixo” do petisco Misturadão.Ficou com água na boca? Você pode fazer seu pedido pelo ifood, ou visitar o Bar do Adão no Baixo Pedreira do Shopping Nova Iguaçu.Em razão da pandemia, o uso de máscaras é obrigatório, há dispensers de álcool 70% espalhados por todo o shopping, e profissionais para aferir a temperatura do público na entrada.Medidas de SegurançaO Shopping Nova Iguaçu segue um protocolo de prevenção com procedimentos de desinfecção e higienização com produtos regulamentados pela ANVISA a cada três horas em todo o empreendimento, principalmente nas áreas muito tocadas, como corrimãos, botões de elevadores, balcões e mesas; limitação do controle de fluxo a 40% da sua capacidade; obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individuais (E.P.I.s) e distanciamento social; além de pontos de álcool em gel e renovação do ar operando em sua capacidade máxima.O pacote de medidas ainda inclui a aferição de temperatura de lojistas, colaboradores, fornecedores e clientes ao acessar o shopping. Aqueles que registrarem mais de 37,8ºC seguirão os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e não poderão acessar o complexo de lojas. Fiscalizações durante todo o período de funcionamento garantem o cuidado, saúde e proteção a todos que frequentam o shopping.