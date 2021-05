O empresário Henrique Vieira inaugura mega SegMedic, em Nilópolis. Everton Barsan

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:55 | Atualizado 18/05/2021 18:31

Ontem (17), a 9ª unidade da rede SegMedic abriu suas portas aos clientes e colaboradores da região nilopolitana. Há 14 anos a clínica é referência no estado do Rio de Janeiro e o empreendedor Henrique Vieira vem dando aula em bem-estar, conforto, humanização e atendimento com qualidade em sua rede que possui mais de 27 especialidades médicas e 1.200 tipos de exames complementares e laboratoriais.

Na tarde de inauguração que aconteceu na sexta-feira (14) passada, o empresário recebeu amigos, médicos, colaboradores e personalidades da Baixada e do estado do Rio no espaço que está luxuoso. Entre os VIPs estava o prefeito de Nilópolis, Abraaozinho David, o deputado federal Dr. Luizinho, que é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, na Câmara dos Deputados, o atual secretário de Saúde de Nova Iguaçu, o ortopedista, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti e o médico e vereador de Nova Iguaçu, Dr. Marcio Guerreiro fizeram questão de prestigiar o amigo que tem como lema, ‘A excelência está em nosso DNA’.

A mega SegMedic está situado, na rua Alberto Teixeira da Cunha, 36, centro, Nilópolis, (antiga Excentric).

O deputado federal, Dr. Luizinho, Henrique Vieira e o prefeito de Nilópolis Abraaozinho David. Roberta Nobre

Veja os horários de atendimento:

- Segunda a sexta: 07h às 18h

- Sábados: 7h às 14h

- Domingos e feriados: 8h às 14h

Para agendar, ligue ou mande uma mensagem de whatsApp para a nossa Central de Atendimento: (21) 2666-5800.



