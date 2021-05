Chef Paulo Henrique preparou um cardápio especial com deliciosas receitas com frutos do mar. Vitor Tatagiba/Estúdio Livre

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 16:01

Em comemoração ao Dia das Mães o Chef Paulo Henrique preparou um cardápio especial com deliciosas opções para deixar o seu domingo mais gostoso e afetuoso. A sugestão do iguaçuano é a entrada de salada de polvo, a casquinha de siri com camarão. O prato principal, é o arroz de azafrán com camarões VG.

Atenção!A grande pedida é o combo especial para duas pessoas, com duas Entradas + dois Pratos principais, por R$ 150,00.

Chef Paulo Henrique - Salada de polvo. Vitor Tatagiba/Estúdio Livre

Pedidos pelo whatsApp, 21 98482-6218 ou pelo direct no instagram, @chef.paulohenrique





