Professora Roberta Barreto comemorou seus 50 anos em Duque de Caxias. Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 12:46

Ontem (8) a professora Roberta Barreto comemorou seus 50 anos, ela é referência em Educação e Políticas Públicas na Baixada Fluminense. Professora, gestora, ex-secretária de Educação de Duque de Caxias, com passagens importantes pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Prefeitura de Belford Roxo e de tantas outras instituições, Roberta Barreto também é artista plástica e tem mil talentos. Há Pouco tempo a mais nova cinquentona que se tornou vovó do Bento teve um aniversário repleto de amor e com o carinho de familiares e amigos.

‘Cheguei aos 50 anos. Imaginei que iria celebrar como uma debutante, pois considero que é uma nova etapa da vida com mais amadurecimento, menos ansiedade e mais foco em cuidar de si mesmo, é debutar para um novo tempo, que parece ser mais acelerado, mas no entanto é muito mais rico em experiências! Contudo não deu para fazer a festa … quer seja pela pandemia ou por tantos outros motivos! decidi que a comemoração talvez seja uma boa idéia nos bem-vividos 51 anos.

Os mais chegados me encontraram . Os demais me inundaram minhas redes sociais com mensagens de congratulações e carinho.

O que esperar da vida a não ser a vida que se leva , não é mesmo? Parafraseando o poeta… aos 50 é o tempo de viver e não ter a vergonha de ser feliz e ter sempre a certeza de que sou uma eterna aprendiz. Obrigada Deus! Agradeço a Ti Senhor pela Glória de ter caminhado e chegado até aqui! Obrigada pelos meus pais maravilhosos e abençoados, minha filha e neto, meu filho emprestado e netas, pelos meus irmãos, primo/irmão e sobrinhos lindos! Pelo amor que cultivo! Obrigada pelo tantão de amigos!’