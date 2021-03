Após deixar a prova, Fiuk chorou e foi consolado por Carla Diaz: ’Está tudo bem’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:31 | Atualizado 19/03/2021 08:47

Rio - Depois de nove horas de prova, Fiuk e Carla Diaz são os primeiros a deixar a prova do líder. Com isso, os dois estão automaticamente no paredão. Eles terão a chance de fazer a prova bate e volta para tentar se livrar da berlinda.

"Carlinha, f*deu", disse Fiuk, enquanto estava no carrossel. O cantor afirmou estar com muita dor na bexiga e vontade de fazer xixi. Carla Diaz foi compreensiva e disse que não se importava de abandonar a prova. "Eu só não queria ter essa responsabilidade de ser a pessoa que desistiu", afirmou.

Depois disso, a atriz largou a alavanca, o painel ficou vermelho e ela e Fiuk foram eliminados da disputa. Continuam na prova Juliette e Pocah, Caio e Rodolffo, Gil e Sarah, João Luiz e Camilla de Lucas e Viih Tube e Thais.

Após deixar a prova, já na casa do "BBB", Fiuk chorou e foi consolado por Carla Diaz. "Está tudo bem", disse a atriz.