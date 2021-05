Fiuk e Laura Müller Reprodução/Globo

São Paulo - O "Altas Horas" deste sábado contou com a participação de Gilberto Nogueira e Fiuk, finalistas do "BBB 21". Em determinado momento, Serginho Groisman relembrou uma entrevista que o cantor concedeu a Laura Müller, em 2019.

Durante o papo, a sexóloga questionou Fiuk se ele era adepto do sexo virtual. "Eu já tive momentos... tive namoradas, enfim... acho que a gente tem que aprender a viver com a tecnologia a nosso favor. Eu sou um cara muito romântico, né Laura", disse ele inicialmente.

Ao falar sobre sexo casual, o cantor mostrou-se mais interessado em sentimentos. "Engraçado, o sexo muda tudo para mim. Adoro sexo, às vezes estou em uma balada e rola um sexo casual, uma brincadeira, é delicioso. Mas quando você tem intimidade com a pessoa, sentimento... é diferente, acho que é por isso que eu sempre me apaixono", disse ele entre risos. Por fim, Fiuk ainda estimulou o debate sobre o sexo na atualidade. "Nós somos sexo, viemos dele. A gente tem que aprender a lidar com isso falar sobre", encerrou.