Adriane Galisteu é a nova apresentadora do Power Couple Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 16:48

O clima esquentou de vez na madrugada deste domingo no "Power Couple Brasil", da Record. É que um dos casais do reality show aproveitou a noite para fazer sexo com direito a tapas e gemidas, incomodando os demais participantes do programa. Ainda não se sabe qual foi a dupla que movimentou o edredom.



Nas redes sociais, o público criou diversas teorias para tentar descobrir os autores do gemidão. Como o PlayPlus não costuma mostrar o interior dos quartos, esse vai ser um mistério difícil de ser resolvido. O barulho foi tamanho que um confinado pediu silêncio ao casal. Será que a Record vai revelar durante a programação? Fica o questionamento. Confira alguns vídeos que estão circulando na rede:



Publicidade