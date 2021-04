PK Delas Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 17:17

Após ser detido por atentado ao pudor, o funkeiro PK Delas contou que amanheceu neste sábado com cerca de 50 policiais em sua casa. Segundo ele, tudo aconteceu porque ele estava tendo relações sexuais com duas mulheres dentro de um carro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Nas redes, ele mostrou o vídeo do momento em que a polícia deixou sua casa, depois apareceu bebendo champanhe para explicar o ocorrido. "Falar é uma coisa, provar é totalmente outra. Fui preso ontem, passei uma noite na delegacia porque eu estava dando uma cruzadinha no carro. Pelo amor de Deus, quem é que nunca deu uma cruzadinha no carro. Mi mi mi, da p*rra", declarou.



Eita o Pk delas relatou em seus stories que ao chegar em casa se deparou com “exército” dentro de sua casa, ainda relatou que esse é o preço de “ser favelado e morar na terra de burguês”. Eae o que vcs acham ? Foi exagero das autoridades ? pic.twitter.com/X0Uj3EN31U — INSTA:@BABADODOSFAMOSOS_RJ (@babadofamososrj) April 24, 2021

O funkeiro ainda afirmou que cerca de 50 policiais estiveram em sua casa e que ele e as duas mulheres precisarão prestar novos depoimentos. "Vou ter que ir lá na delegacia de novo, hoje veio 50 policiais aqui na minha casa e vou ter que ir na delegacia prestar depoimento de novo. Mas a gente vai com classe. Favela venceu!".

Em seu Instagram, PK Delas também publicou uma foto junto com as duas mulheres e na legenda mostrou que recebeu apoio até mesmo de Xuxa Meneghel. “Eu sou doidão moça, eu sou o próprio, não existe cópia. É tchau para quem namora. Estão mandando até o exército na minha casa para tentar parar os homens. Estou incomodando os homens, estou incomodando as autoridades. Obrigada Xuxa, viva a cachorrada e menos mi mi mi”.