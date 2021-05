No velório do artista, na quadra da Unidos de Vila Maria (SP), mulher dele chamou amigos de 'sanguessugas' Reprodução

Por Thuany Dossares

Publicado 19/05/2021 11:32 | Atualizado 19/05/2021 11:46

Rio - O empresário Jhonatas Augusto Cruz, de 27 anos, foi um dos amigos de Mc Kevin que estiveram com ele momentos antes do funkeiro cair da varanda do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 16. Em depoimento à polícia, ele contou que não foi convidado para o sexo grupal que aconteceu entre o funkeiro, Victor Elias Fontenelle, mais conhecido como Mc VK, e Bianca Domingues, e que ficou escondido atrás da cortina até momentos antes da queda de Kevin, na expectativa de conseguir participar da relação. Tudo aconteceu no quarto 502, onde ele estava hospedado com VK e outros dois amigos.

O DIA teve acesso ao termo de declaração que Jhonatas prestou na 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele informou que estava na praia junto com Kevin, VK e outros amigos, quando eles conheceram Bianca. O empresário contou que depois que o trio voltou para o hotel, já no final da tarde, ele também saiu da praia, na esperança de participar do sexo grupal.

"Que BIANCA já tinha acordado com VICTOR que transaria com VICTOR e KEVIN; Que o depoente esperou um pouco e também se direcionou ao Hotel e bateu à porta do apartamento 502, e KEVIN abriu a porta, sendo assim o depoente entrou e pediu para participar da transa, contudo KEVIN pediu para o depoente conseguir camisinha, pois BIANCA e VICTOR já estavam transando e KEVIN não tinha camisinha, momento em que o depoente saiu do quarto retirando o cartão que estava na porta".

Jhonatas disse em depoimento que depois de entregar o preservativo ficou no quarto. Entretanto, Bianca se negou a continuar o que estava fazendo caso ele fiquesse no quarto. Esse fato teria gerado irritação em Kevin, que mandou o amigo ir embora, mas ele não obedeceu e tentou se esconder, até encontrar um momento oportuno de participar do sexo.

"Como KEVIN e VICTOR não falaram nada o depoente pensou que ia participar da transa, destarte o declarante entrou no quarto utilizando o cartão que levou e entregou a camisinha a VICTOR, sendo assim BIANCA falou que se o depoente não saísse ela não transaria com mais ninguém, momento em que MC KEVIN pediu para o depoente sair do quarto, pois o mesmo estava arrastando (atrapalhando) ele; Que o depoente entrou no banheiro e bateu a porta deste tentando simular que era a porta do quarto e fazer com que BIANCA pensasse que ele saiu; Que o depoente abriu o chuveiro para ver se alguém perceberia que ele ainda estava no quarto, passado alguns minutos o depoente teve a certeza que ninguém percebeu, o mesmo desligou o chuveiro e saiu do banheiro, se escondendo atrás da cortina;".

O empresário contou então que Bianca o viu de novo e, mais uma vez, interrompeu a relação sexual, o que fez com que Kevin o expulsasse do quarto, dizendo que ele estava atrapalhando. Com isso, Jhonatas disse aos policiais que voltou para a praia.

"Enquanto o depoente aguardava o melhor momento para tentar participar da transa, BIANCA viu que o mesmo ainda estava no quarto escondido atrás da cortina e falou novamente que não faria nada se ele não saísse, como não teve jeito o depoente saiu do quarto de forma definitiva; Que diante

deste fato o depoente saiu e se dirigiu ao quiosque, na praia;".

De acordo com Jhonatas, cerca de 10 minutos depois que ele chegou na praia, Victor apareceu desesperado e pedindo socorro, pois Kevin havia caído da varanda do quarto.

"Que passado cerca de dez minutos, VICTOR veio correndo do Hotel gritando SOCORRO, SOCORRO, O KEVIN SE JOGOU, O KEVIN SE JOGOU, O KEVIN TENTOU IR PARA O APARTAMENTO DE BAIXO, E SE JOGOU; Que o depoente seguiu imediatamente ao Hotel e viu KEVIN caído no chão próximo a piscina, respirando com dificuldade;".

Jhonatas foi o responsável por tirar Bianca do hotel, pela porta lateral. Ele também negou que tenha batido na porta do quarto.

O empresário disse que viajou para Rio para ajudar Kevin na produção do show, já que ajudaria o DJ do funkeiro. Ele veio com a equipe do MC de van, na madrugada do dia 15.