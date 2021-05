MC Kevin Reprodução

Publicado 23/05/2021 11:44 | Atualizado 23/05/2021 11:58

Rio - Kevin, seus amigos e Bianca Domingues fecharam uma conta alta em quiosque na Barra da Tijuca. A conta de R$ 1555,40 no Kioske Carioca tinha itens como camarão sem casca com aipim, isca de peixe com batata, contra filé e brownie com sorvete.

A quantidade de bebidas alcóolicas e o valor investido também chamam atenção: Foram mais de mil reais em cervejas, caipirinhas, caipivodkas, gim e tequila. A foto da comanda foi divulgada pelo O GLOBO e mostra que o pagamento foi feito apenas 11 minutos antes dos bombeiros serem acionados para socorrer MC Kevin

Kevin e os amigos conheceram Bianca neste quiosque. Eles estavam sentados na mesa 22 , próximo a areia da praia, enquanto a modelo estava na mesa 35. O isqueiro no valor de R$ 7 e usado para acender o cigarro de maconha foi comprado no quiosque também.

A reportagem é de Luciana Teixeira Morais, do iG.