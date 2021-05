Deolane Bezerra, noiva de MC Kevin, em entrevista ao Fantástico. Reprodução/TV Globo

Por iG

Publicado 25/05/2021 08:55 | Atualizado 25/05/2021 09:01

São Paulo - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, teve sua imagem associada à facção criminosa por perfis de redes sociais. Em postagens, as contas detalham o envolvimento da advogada com o crime e citam os filhos da mesma. Recorrendo das acusações, ela resolveu abrir um boletim de ocorrência. A informação foi noticiada por Luiz Bacci durante o "Cidade Alerta" desta segunda-feira.

fotogaleria

Publicidade

Abordada pela reportagem da Record TV na delegacia, a viúva de MC Kevin negou as informações divulgadas pelos perfis. "Coisas inacreditáveis, coisas inverídicas, coisas sobre os meus filhos e eu não vou aceitar isso e muito menos ferindo a minha profissão. Sou uma pessoa digna, honesta e que mais está sendo prejudicada nessa história, depois dos familiares que vão sofrer eternamente com a perda do Kevin. Então não é justo. É pra isso tem que ser tomadas as medidas cabíveis e aí isso que eu estou fazendo aqui", declarou ela.

Deolane Bezerra tem sido acompanhada pela imprensa desde domingo (16), quando MC Kevin veio a óbito e as investigações da Polícia Civil se iniciaram. À época, ela chegou a protagonizar uma briga com Bianca Domingues, acompanhante de luxo, que esteve com o cantor momentos antes dele morrer.



Publicidade

Em entrevista para o "Domingo Espetacular", ela assumiu que agrediu Bianca. "Eu dei um tapa na cara dela porque vi ela e o VK cochichando. Na verdade, eu queria bater no Vitor (VK) só que como vi ela fazendo isso, dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local. Eu acho que sim (estavam combinando depoimentos)", disse Deolane, à situação.