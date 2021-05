Mundo & Ciência

Apenas 3% da América Latina está vacinada contra covid-19, lamenta Opas

Segundo dados do escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, mais de 1 milhão de pessoas morreram devido a covid-19 na América Latina e no Caribe

Publicado 22/05/2021 10:31 | Atualizado há 7 horas