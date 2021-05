Bianca Domingues, mulher que disse estar com MC Kevin quando ele caiu, chega correndo ao hotel depois de prestar depoimento na delegacia Ag. News

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 09:07 | Atualizado 18/05/2021 09:22

Rio - Bianca Domingues, a modelo que disse estar com MC Kevin em um quarto de hotel quando ele caiu, deixou a delegacia escondida, na noite desta segunda-feira. Ela foi a última testemunha a deixar o local e saiu pela porta de trás da unidade. Ao deixar a delegacia, Bianca seguiu para um hotel que fica ao lado do hotel onde aconteceu o acidente. Ela entrou no local sozinha, segurando o papel do depoimento e correndo para fugir dos fotógrafos. Já Deolane Bezerra, a esposa de MC Kevin, saiu pela porta da frente da delegacia, chorando muito e com um forte esquema de segurança.

Em depoimento, Bianca Domingues disse que estava fazendo sexo com MC Kevin na varanda do hotel. O artista tentou sair do local, com medo da mulher, a advogada Deolane Bezerra, pulando para o apartamento de baixo, mas se desequilibrou. "Ele acreditava que a esposa estava na porta do quarto, ficou assustado e tentou sair", disse à polícia.

O corpo de MC Kevin está sendo velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, nesta terça-feira. Apesar da pandemia, o velório ficou aberto ao público até às 8h e provocou muita aglomeração. Uma grande multidão de fãs se formou para se despedir do funkeiro.

MC Kevin morreu no último domingo após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O funkeiro morava em São Paulo e estava no Rio para um show clandestino em Vila Valqueire.