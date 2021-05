Duda Reis Reprodução

Por iG

Publicado 29/05/2021 20:45 | Atualizado 29/05/2021 20:46

Parece que a fila andou para Duda Reis após o conturbado término com o cantor Nego do Borel . Segundo o colunista Léo Dias, a modelo estaria conhecendo melhor Bruno Rudge, milionário que faz parte da alta sociedade paulistana.



Bruno Rudge é irmão da influenciadora digital Lalá Rudge e é filho de José Rudge, figura conhecida na elite da cidade por ser vice-presidente do banco Itaú.



No ano de 2017, Rudge foi apontado como affair com a cantora de sertanejo Paula Fernandes. Além disso, houve rumores de que ele teria se relacionado com Marina Ruy Barbosa.