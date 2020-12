Thamires Gomes tem apenas 19 anos Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 28/12/2020 08:00 | Atualizado 28/12/2020 08:22

Rio - A família da transexual Thamires Gomes, de 19 anos, está sem notícias da jovem desde que ela saiu de casa, na noite de sábado, em Niterói. A estudante, que é moradora de Itaipu, bairro do município da Região Metropolitana do estado, foi encontrar uma amiga por volta das 23h de sábado no Centro de Niterói.



"Na tarde de domingo, a amiga dela me ligou dizendo que quando a Thamires estava indo embora, por volta das 4h, viu umas travestis correndo atrás dela no ponto de ônibus", conta a mãe da jovem, a dona de casa Paula Soares, 35.

Publicidade

fotogaleria

A amiga teria dito ainda que Thamires foi agredida e colocada dentro de um carro por duas pessoas.

Publicidade

"A gente já foi em hospitais da região, nos de São Gonçalo, no IML, mas nada", narra, a mãe, que teve acesso uma a troca de mensagens de uma travesti contando a amiga da filha que Thamires teria "ficado de exemplo".

Mensagens enviadas para amiga de Thamires sobre as agressões Reprodução

Publicidade

Os familiares da estudante registraram o caso ontem mesmo, na 76ª DP (Niterói). A Polícia Civil ainda não deu informações sobre o andamento das investigações.

Quem tiver qualquer informações sobre o paradeiro da jovem, pode entrar em contato com o Disque Denúncia, através do telefone 21-2253-1177.