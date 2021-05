Karol Conká Reprodução / TV Globo

Karol Conká abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para responder alguns fãs. Na conversa, a cantora abriu o jogo sobre como está a vida após a passagem meteórica pelo "Big Brother Brasil 21".



Segundo a artista, ela está se cuidando para se tornar uma pessoa melhor após ter saído com recorde de rejeição do reality. "Estou me cuidando, me ouvindo mais, me conectando mais com a minha espiritualidade, ouvindo mais a minha intuição", disse.

"Eu acredito que todos nós estamos em constante movimento de evolução, os erros são aprendizados, cada um escolhe qual caminho quer seguir depois disso, e estou escolhendo evoluir", declarou.