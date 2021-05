Fábio Jr. com os filhos Fiuk, Cleo, Tainá, Záion, Krizia e a mulher, Fernanda Pascucci Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 20:55

Ainda não é Dia dos Pais, mas Fábio Jr. conseguiu se reunir com os cinco filhos, neste domingo. Em um raro registro, o cantor compartilhou uma foto em que aparece ao lado de, Tainá, Záion, Cleo, Fiuk e Krizia e a mulher, Fernanda Pascucci, sentados no sofá da casa do artista.

"Amores da minha vida! Amo vocês muitão! (...) Família é uma luz, um porto seguro. Família é passado, presente, futuro", escreveu o cantor na legenda. Cleo Pires é sua primogênita, filha com Glória Pires. Fiuk, Tainá e Krizia são seus filhos com a terceira esposa, Cristina Karthalian. Záion, de apenas 11 anos, é seu filho com Mari Alexandre, sua sexta esposa.

Publicidade